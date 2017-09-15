Видеотрансляция матча ЧР по гандболу УОР №2 — «Каустик»

15 сентября в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги состоится один матч. Московская команда УОР №2 примет на своей площадке волгоградский «Каустик». Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.

Для «Каустика» это первая игра в сезоне, команда УОР №2 уже провела два матча, в которых потерпела два поражения. На старте соревнований столичные гандболисты на выезде проиграли команде «Сунгуль» из Снежинска (28:36), а затем в гостях уступили «Университету Нева» (18:32).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию этой встречи.