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Глава ВАДА не поддержал требование отстранить РФ от Олимпиады-2018

15 сентября 2017, пятница. 19:41 Другие

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди, выступая на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме, решительно раскритиковал требование Института национальных антидопинговых организаций (NADO) и глав антидопинговых агентств 17 стран отстранить российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщает Inside the Games.

По словам Риди, данное требование игнорирует всю работу по восстановлению системы борьбы с допингом в спорте, проделанную Россией, и не будет поддержано ВАДА, так как не отражает позицию организации, которая близка к точке зрения МОК.

17 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018
Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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15 сентября 2017, пятница
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