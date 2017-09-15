Глава ВАДА не поддержал требование отстранить РФ от Олимпиады-2018

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди, выступая на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме, решительно раскритиковал требование Института национальных антидопинговых организаций (NADO) и глав антидопинговых агентств 17 стран отстранить российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщает Inside the Games.

По словам Риди, данное требование игнорирует всю работу по восстановлению системы борьбы с допингом в спорте, проделанную Россией, и не будет поддержано ВАДА, так как не отражает позицию организации, которая близка к точке зрения МОК.