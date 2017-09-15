Бах: тяжёлая атлетика будет представлена на Олимпиаде-2020

Присутствие тяжёлой атлетики среди 28 видов спорта на Олимпиаде-2020 вызвало дискуссию на сессии МОК в Лиме. Вице-президент МОК Джон Коутс считает, что соревнования штангистов будут включены в программу Игр в Токио, только в случае если Международная федерация тяжелой атлетики до декабря 2017 года подтвердит принятие всех необходимых мер по борьбе с допингом. Президент МОК Томас Бах заявил, что эта информация неверна: на Играх-2020 тяжёлая атлетика будет представлена, чего пока нельзя сказать об Олимпиаде-2024. В подтверждении нуждается как раз участие штангистов в Играх в Париже, сообщает Inside the Games.