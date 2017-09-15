По результатам перепроверки 10% допинг-проб ОИ-2008 и ОИ-2012 положительные

По итогам перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов спортсмены были лишены 75 медалей, 106 из 1100 допинг-проб (10%) дали положительный результат, сообщил в ходе заседания сессии МОК в Лиме руководитель соответствующей комиссии Денис Освальд. Из девяти поданных апелляций на данный момент рассмотрено три, все отклонены.

В основном были выявлены такие запрещённые вещества, как туринабол и станозолол. Более 10 положительных допинг-проб у России, Беларуси, Казахстана и Украины. По видам спорта лидируют тяжёлая и лёгкая атлетика, сообщает Inside the Games.