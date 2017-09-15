Свидлер и Федосеев начали четвертьфинал Кубка мира с ничьих

15 сентября в Тбилиси были сыграны первые партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам. Только одна из четырёх встреч завершилась победой одного из шахматистов. Армянин Левон Аронян выиграл у украинца Василия Иванчука.

Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, Владимир Федосеев — с американцем Уэсли Со. Также не выявили сильнейшего венгр Рихард Раппорт и китаец Дин Лижэнь.

В субботу, 16 сентября, в столице Грузии будут сыграны ответные партии 1/4 финала. Если по их итогам результат в паре будет ничейным, шахматистам предстоит выяснить отношения на тай-брейке.