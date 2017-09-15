Министр спорта РФ Колобков провёл встречу с пловчихой Ефимовой

Министр спорта РФ Павел Колобков провёл встречу с пятикратной чемпионкой мира по плаванию Юлией Ефимовой, сообщает пресс-служба Минспорта РФ. Стороны обсудили возможности расширения участия команды Юлии Ефимовой (Efimova Team) в популяризации плавания в нашей стране, особенно среди подрастающего поколения, вовлечения в команду новых перспективных пловцов, а также ход подготовки спортсменки к новым стартам.

Ефимова выразила признательность Минспорта России за поддержку в реализации планов подготовки к соревнованиям, а Колобков пожелал спортсменке и всем российским пловцам удачи на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в декабре этого года в Копенгагене (Дания).