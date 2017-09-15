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Авербух: решение Липницкой об уходе очень честное, в нём Юлин прямой характер

15 сентября 2017, пятница. 22:23 Другие

Бывший фигурист, а ныне известный хореограф-постановщик Илья Авербух прокомментировал уход из спорта самой юной олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

«Главное сейчас – поддержать Юлю и пожелать ей удачи в новой жизни. Жизнь будет непростая, нелёгкая, но, бесспорно, у неё есть хороший start up. Её знают все, перед ней открыты любые двери. И она со всем справится, всё решит, все будут её поддерживать. А если что-то не получится, то винить в этом можно будет только себя.

За спортивную карьеру она должна быть благодарна судьбе, семье, тренерам. Она – олимпийская чемпионка, человек, который олицетворяет фигурное катание и ассоциируется с фигурным катанием. О такой славе мечтают многие. Надо жить дальше. Жизнь продолжается.

Это её решение очень честное, в нём Юлин прямой характер. Это вызывает во мне большое уважение. Подвести черту надо тоже всегда уметь. Она это сделала максимально красиво.

Юле необходимо учиться, очень много времени было отдано тренировкам, большие пропуски в образовании. Ей нужно становиться более коммуникабельной, учиться общаться. Особенно если заниматься спортивным менеджментом, ей необходимы знания. Время есть, ей всего 19. Ей необходимо с тем же рвением, что она выходила на тренировки, заняться тем, к чему лежит душа», — приводят слов Авербуха «7 дней».

То ли девочка, а то ли виденье. Кто виноват в уходе Липницкой?
Настоящую Юлию Липницкую никто так и не увидел. И это самое печальное.
Источник: 7 дней Сообщить об ошибке
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Юлия Липницкая
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15 сентября 2017, пятница
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