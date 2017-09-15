Американка Дефранц избрана вице-президентом МОК

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года в академической гребле 64-летняя американка Анита Дефранц сменила австралийца Джона Коутса на посту вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) в результате голосования на сессии МОК в Лиме. Решение было принято 60 голосами «за» при 16 «против». Дефранц стала членом МОК в 1986 году. С 1997 по 2001 год американка уже занимала пост вице-президента МОК.

Представитель Фиджи Робин Митчелл сменил в исполкоме МОК ирландца Патрика Хикки, который сложил с себя полномочия из-за подозрений в коррупционном скандале, связанном с продажей билетов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает Inside the Games.