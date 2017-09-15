Папоротный: за игру с Украиной я бы себе поставил где-то три с плюсом

Футболист сборной России Артур Папоротный, принесший команде победу над Украиной (4:3), оформив дубль на последней минуте матча группового этапа Евролиги, прокомментировал итог встречи и предстоящую игру с итальянцами.

«У нас долгое время мало что получалось в атаке. Я мог забивать штрафной в первом периоде, наверное, тогда было бы легче. Конечно, чувствовалась ответственность, особенно в отсутствие наших лидеров — Дмитрия Шишина и Алексея Макарова. Но кто-то должен был взять на себя эту роль. Я собрался, сконцентрировался и смог забить.

На самом деле, мне есть к чему стремиться. Я бы себе поставил где-то три с плюсом. В защите вроде отработал нормально, а вот впереди иногда надо было действовать более изобретательно, возможно, чаще пасовать на Никонорова, а то он частенько без мяча был. У нас на этом турнире новые сочетания, ещё не до конца успели наладить взаимопонимание, но будем работать и сыгрываться по ходу. Времени на раскачку тут нет, потому что в каждой встрече решается судьба путёвки в финал.

«Домашнее» судейство для итальянской команды? Думаю, на это не надо оглядываться. Нам нужно выйти на песок с предельной мотивацией и стараться как можно чётче выполнять тренерские установки. Будем сражаться за страну с огромным желанием и открытым сердцем. Конечно, провокации будут, но нам важно на них не поддаваться, играть максимально аккуратно. Думаю, тренерский штаб, да и просто более опытные ребята объяснят остальным, как лучше действовать в такой ситуации. Понятно, итальянцы будут падать, симулировать, но мы должны быть к этому готовы», — приводит слова Папоротного beachsoccerrussia.ru.