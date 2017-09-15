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Столица зимней Олимпиады-2026 будет выбрана в Милане

15 сентября 2017, пятница. 23:54 Другие

Следующая сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдёт в 2019 году в Милане (Италия). Решение об этом было принято в ходе сессии МОК в Лиме, сообщает Inside the Games.

Милан был единственным претендентом на проведение сессии МОК, на которой будет выбрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года. Заявку Милана презентовал мэр итальянского города Джузеппе Сала. Он предоставил необходимые финансовые гарантии и план по обеспечению безопасности. Потенциальными претендентами на проведение Игр-2026 являются Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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