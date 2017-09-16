Ватерполисты РФ уступили Черногории и сыграют за бронзу ЧЕ U18

Ватерполисты сборной России проиграли команде Черногории в полуфинале юношеского чемпионата Европы U18, который проходит на Мальте, со счётом 7:8 (2:2, 1:1, 2:1, 2:4). В составе сборной России дубль оформил Валерий Пелих, по голу забили Никита Серебренников, Александр Базылев, Никита Михайлов, Аскар Махиянов и Даниил Фролов.

За бронзовые медали турнира российская команда 17 сентября поспорит со сборной Венгрии, которая во втором полуфинале уступила Испании со счётом 9:11.

Водное поло. Чемпионат Европы U18. Мальта

Полуфинал

Черногория – Россия — 8:7 (2:2, 1:1, 1:2, 4:2).