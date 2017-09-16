Россияне уступили австрийцам в матче за 9-16-е места ЧЕ по настольному теннису

Мужская сборная России по настольному теннису потерпела поражение от команды Австрии в первом матче утешительного турнира за 9-16-е места командного чемпионата Европы, который проходит в Люксембурге, со счётом 1:3.

Единственное очко российской команде принес Сади Исмаилов, который выиграл один из двух матчей, свои встречи проиграли Артур Абусев и Денис Ивонин.

16 сентября российские теннисисты поборются с белорусами за попадание в 14 сильнейших команд Европы, что гарантирует России четыре путевки на личный ЧЕ-2018. В случае неудачи путёвок будет три.

Настольный теннис. Командный чемпионат Европы. Мужчины. Люксембург

Турнир за 9-16 места

Россия – Австрия – 1:3

Сади Исмаилов – Андреас Левенко – 3:2 (11:7, 7:11, 11:9, 6:11, 11:6).

Артур Абусев – Даниэль Хабесон – 0:3 (7:11, 4:11, 8:11).

Денис Ивонин – Роберт Гардош – 1:3 (4:11, 7:11, 11:8, 7:11).

Исмаилов – Хабесон – 2:3 (11:9, 11:13, 11:13, 14:12, 10:12).