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Россияне уступили австрийцам в матче за 9-16-е места ЧЕ по настольному теннису

16 сентября 2017, суббота. 00:19 Другие

Мужская сборная России по настольному теннису потерпела поражение от команды Австрии в первом матче утешительного турнира за 9-16-е места командного чемпионата Европы, который проходит в Люксембурге, со счётом 1:3.

Единственное очко российской команде принес Сади Исмаилов, который выиграл один из двух матчей, свои встречи проиграли Артур Абусев и Денис Ивонин.

16 сентября российские теннисисты поборются с белорусами за попадание в 14 сильнейших команд Европы, что гарантирует России четыре путевки на личный ЧЕ-2018. В случае неудачи путёвок будет три.

Настольный теннис. Командный чемпионат Европы. Мужчины. Люксембург
Турнир за 9-16 места

Россия – Австрия – 1:3

Сади Исмаилов – Андреас Левенко – 3:2 (11:7, 7:11, 11:9, 6:11, 11:6).
Артур Абусев – Даниэль Хабесон – 0:3 (7:11, 4:11, 8:11).
Денис Ивонин – Роберт Гардош – 1:3 (4:11, 7:11, 11:8, 7:11).
Исмаилов – Хабесон – 2:3 (11:9, 11:13, 11:13, 14:12, 10:12).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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