Отстранённые лыжники РФ приглашены на встречу с комиссией Освальда

Дела шести российских лыжников, отстранённых от международных соревнований из-за упоминания в докладе Макларена, будут рассмотрены комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в первую очередь, заявил глава комиссии в ходе заседания сессии МОК в Лиме. Спортсмены уже приглашены на встречу с членами комиссии.

«Мы работаем так быстро, как можем, мы прилагаем все усилия, но в то же время мы должны соблюдать существующую процедуру. Это трудная задача, нам пришлось проанализировать множество документов в поисках доказательств, это непросто. На данный момент мы не вправе сказать больше», — приводит слова Освальда Inside the Games.