Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «СГАУ-Саратов» — СКИФ

Саратовский «СГАУ-Саратов» в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке сыграет с краснодарским ГК СКИФ. Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.

Для подопечных Александра Алексеева этот матч станет первым в текущем розыгрыше турнира, а краснодарские гандболисты провели две встречи, одну из которых завершили вничью, а одну проиграли. «СГАУ-Саратов» — единственная команда, не сыгравшая ни матча в мужском чемпионате России по гандболу.

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