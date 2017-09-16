Брагин: надеюсь, биатлонисты моей группы рассчитывают бороться за место в основе

Тренер резервной мужской сборной России по биатлону Владимир Брагин рассказал о подготовке своей команды к предстоящему сезону.

«Я уже три года в сентябре неизменно работаю со спортсменами в Тюмени. Для этого периода «Жемчужина Сибири» – лучшее место в России. Подготовка идёт очень ровно. Все сборы прошли в штатном режиме. И в России, и когда мы выезжали за рубеж, где требовалась среднегорная подготовка. Работаем абсолютно без срывов, всё штатно.

У нас есть пословица: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так что да, амбиции у ребят есть. Это вполне естественно – они молодые спортсмены. Я и сам очень надеюсь, что все биатлонисты в моей команде рассчитывают проявить себя и побороться за место в основе», — приводит слова Брагина агентство «Тюменская арена».