Перкинс вошёл в список кандидатов в сборную России по велоспорту на треке

Двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр по велоспорту на треке Шейн Перкинс включён в список кандидатов в сборную России по велоспорту на треке на 2017 год, сообщает официальный сайт министерства спорта РФ.

Перкинс изъявил желание выступать за сборную России в феврале 2017 года. В августе Шейн победил на чемпионате России в командном спринте и кейрине. 17 августа президент РФ Владимир Путин предоставил австралийскому спортсмену гражданство РФ, а 21 августа в Москве он получил паспорт гражданина России.