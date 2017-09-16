Прямая видеотрансляция матча Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ — «Динамо-Виктор»

Уфимский УГНТУ-ВНЗМ в своём втором матче в рамках мужского чемпионата России по гандболу примет ставропольское «Динамо-Виктор». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.

В своём первом матче команда из Башкортостана на выезде одолела астраханское «Динамо», а подопечные Сергея Клёнова сначала дома крупно уступили «Чеховским медведям», а затем в гостях взяли верх над «Пермскими медведями».

Уфимцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, а южане — шестое.

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