Федерация шахмат Канады: Азмайпарашвили оскорблял и угрожал Ковалёву

Федерация шахмат Канады направила в Международную федерацию шахмат письмо, в котором подвергла критике организаторов Кубка мира в Тбилиси, запретивших гроссмейстеру Антону Ковалёву провести партию третьего тура в шортах.

«Федерация шахмат Канады решительно протестует против оскорблений, нанесённых организаторами соревнований Антону Ковалёву. Проблема не в том, что правила дресс-кода для шахматистов соблюдаются и проверяются выборочно и непоследовательно. Мы возмущены тем, что Зураб Азмайпарашвили оскорблял и угрожал нашему шахматисту за несколько минут до начала партии третьего тура. Такое поведение явно нарушает правила и нормы FIDE. В связи с этим мы намерены подать жалобу на его поведение в комитет по этике FIDE», — говорится в тексте письма, опубликованного на официальном сайте FIDE.



Напомним, что Ковалёву было засчитано поражение в первой партии третьего тура Кубка мира по шахматам против израильтянина Максима Родштейна за отказ переодеть шорты по требованию арбитра.