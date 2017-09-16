Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Динамо-Синара» — «Ставрополье-СКФУ»

Волгоградское «Динамо-Синара» в матче женского чемпионата России по гандболу на своей площадке примет «Ставрополье-СКФУ». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. Отметим, что обе команды пока не имеют в активе набранных очков.

Команда Николая Измайлова проиграла все четыре встречи на старте женской Суперлиги, а подопечные Виталия Волынченко потерпели два поражения, уступив сначала звенигородской «Звезде», а затем «Ростову-Дон».

Посмотреть прямую трансляцию этой встречи можно в «интернете».