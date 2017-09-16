«Динамо-Синара» прервало серию из четырёх поражений кряду в ЧР

Волгоградское «Динамо-Синара» на своей площадке одержала победу над «Ставропольем-СКФУ» в матче женского чемпионата России по гандболу. Наибольший вклад в успех своей команды внесла Юлия Маркова, забившая семь голов.
Волгоградские гандболистки одержали первую победу в пяти встречах, а команда из Ставрополя потерпела третье поражение кряду.
Следующим соперником «Динамо-Синара» станет «Кубань», а «Ставрополье-СКФУ» встретится с АГУ-«Адыиф».
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«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — 24:23 (14:11).