Японский фигурист Уно выиграл «Ломбардия Трофи», россияне — за чертой призёров

Российские фигуристы Александр Петров и Андрей Лазукин заняли 7-е и 8-е места на международном турнире «Ломбардия Трофи» в Бергамо (Италия). Победу одержал японец Шома Уно, серебряным призёром стал американец Джейсон Браун, бронза — у Брэндана Керри из Австралии.

Отметим, россияне незначительно поднялись в итоговой таблице за счёт более уверенного исполнения произвольной программы, в которой Петров был 6-м.

Турнир «Ломбардия Трофи». Бергамо, Италия

Мужчины

1. Шома Уно (Япония) – 319,84.

2 Джейсон Браун (США) – 259,88.

3. Брендан Керри (Австралия) – 233,05…

7. Александр Петров (Россия) – 208,65.

8. Андрей Лазукин (Россия) – 199,42.