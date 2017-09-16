Женская сборная РФ взяла бронзу ЧЕ по настольному теннису

Женская сборная России в составе Яны Носковой, Полины Михайловой и Ольги Воробьёвой стала бронзовым призёром командного турнира чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге. В полуфинале соревнований российские теннисистки проиграли команде Румынии со счётом 0:3.

В финале, как и два года назад в Екатеринбурге, сыграют Германия и Румыния. Российская команда повторила успех 2015 года, когда она разделила 3-е место со сборной Украины. Но на этот раз вместе с ней на третью ступень пьедестала почета поднимутся голландки, уступившие в полуфинале немкам — 2:3.

Командный чемпионат Европы. Женщины. Люксембург

1/2 финала

Румыния – Россия – 3:0.

Элизабета Самара – Яна Носкова – 3:2 (11:9, 6:11, 1:11, 11:8, 11:7).

Даниэла Монтейру-Додян – Полина Михайлова – 3:0 (11:6, 11:7, 11:9).

Бернадетт Сёч – Ольга Воробьёва – 3:1 (15:17, 13:11, 11:7, 11:5).