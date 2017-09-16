Россияне поборются за 13-е место ЧЕ по настольному теннису

Мужская сборная России нанесла поражение команде Беларуси со счётом 3:0 во втором матче утешительного турнира командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге. По одному матчу выиграли Сади Исмаилов, Григорий Власов и Владимир Сидоренко. Этой победой российские теннисисты гарантировали себе четыре путёвки на личный чемпионат Европы-2018.

Соперником россиян в матче за 13-е место станет 17 сентября победитель встречи Словакия — Люксембург.

Командный чемпионат Европы. Люксембург

Утешительный турнир за 13-16-е места. Мужчины

Беларусь – Россия – 0:3.

Павел Платонов – Сади Исмаилов – 1:3 (7:11, 13:11, 10:12, 9:11).

Александр Ханин – Григорий Власов – 1:3 (10:12, 6:11, 11:9, 6:11).

Глеб Шамрук – Владимир Сидоренко – 1: 3 (7:11, 11:6, 11:4, 6:11, 4:11).