Свидлер продолжает борьбу за выход в полуфинал Кубка мира по шахматам

Российский шахматист Пётр Свидлер сохраняет шансы на выход в полуфинал Кубка мира, который проходит в Тбилиси (Грузия). 17 сентября Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв определят победителя матча на тай-брейке. После двух партий в классические шахматы счёт 1:1.

Ещё один российский четвертьфиналист Владимир Федосеев завершил борьбу на турнире, в двух партиях в классические шахматы уступив американцу Уэсли Со со счётом 0:5:1,5.

В полуфинал также вышли китаец Дин Лижэнь, победивший венгра Рихарда Раппорта со счётом 1,5:0,5, и армянин Левон Аронян, который оказался сильнее украинца Василия Иванчука — 1,5:0,5.