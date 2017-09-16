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Свидлер продолжает борьбу за выход в полуфинал Кубка мира по шахматам

16 сентября 2017, суббота. 21:15 Другие

Российский шахматист Пётр Свидлер сохраняет шансы на выход в полуфинал Кубка мира, который проходит в Тбилиси (Грузия). 17 сентября Свидлер и француз Максим Вашье-Лаграв определят победителя матча на тай-брейке. После двух партий в классические шахматы счёт 1:1.

Ещё один российский четвертьфиналист Владимир Федосеев завершил борьбу на турнире, в двух партиях в классические шахматы уступив американцу Уэсли Со со счётом 0:5:1,5.

В полуфинал также вышли китаец Дин Лижэнь, победивший венгра Рихарда Раппорта со счётом 1,5:0,5, и армянин Левон Аронян, который оказался сильнее украинца Василия Иванчука — 1,5:0,5.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Пётр Свидлер
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16 сентября 2017, суббота
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