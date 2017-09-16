В Нальчике стали известны первые победители чемпионата России по дзюдо

В Нальчике стартовал чемпионат России по дзюдо. В первый день определились победители и призёры в пяти весовых категориях — двух у мужчин и трёх у женщин. Ими стали Гамзат Заирбеков (до 60 кг), Иса Исаев (до 66 кг), Алёна Прокопенко (до 70 кг), Антонина Шмелёва (до 78 кг) и Ольга Артошина (свыше 78 кг).

Дзюдо. Чемпионат России. Нальчик

Мужчины. До 60 кг

1. Гамзат Заирбеков (Дагестан)

2. Сахават Гаджиев (Свердловская обл.)

3. Альберт Монгуш (Тыва) и Егор Цветков (Оренбургская обл.)

До 66 кг

1. Иса Исаев (Башкортостан)

2. Арам Григорян (Ставропольский край, ЯНАО)

3. Толиб Джебов (Санкт-Петербург, Тверская обл.) и Исмаил Часыгов (Ингушетия)

Женщины. До 70 кг

1. Алёна Прокопенко (Санкт-Петербург, Хабаровский край)

2. Таисия Киреева (Челябинская обл.)

3. Ирина Громова (Алтайский край) и Валентина Мальцева (Пермская обл.)

До 78 кг

1. Антонина Шмелёва (Орловская обл., Тверская обл.)

2. Вера Москалюк (ХМАО)

3. Юлия Лаврентьева (Самарская обл.) и Анастасия Дмитриева (Москва)

Свыше 78 кг

1. Ольга Артошина (Красноярский край)

2. Анжела Гаспарян (Калининградская обл., Санкт-Петербург)

3. Мария Шекерова (Татарстан) и Наталья Соколова (Красноярский край)