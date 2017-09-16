В Нальчике стали известны первые победители чемпионата России по дзюдо

В Нальчике стартовал чемпионат России по дзюдо. В первый день определились победители и призёры в пяти весовых категориях — двух у мужчин и трёх у женщин. Ими стали Гамзат Заирбеков (до 60 кг), Иса Исаев (до 66 кг), Алёна Прокопенко (до 70 кг), Антонина Шмелёва (до 78 кг) и Ольга Артошина (свыше 78 кг).
Дзюдо. Чемпионат России. Нальчик
Мужчины. До 60 кг
1. Гамзат Заирбеков (Дагестан)
2. Сахават Гаджиев (Свердловская обл.)
3. Альберт Монгуш (Тыва) и Егор Цветков (Оренбургская обл.)
До 66 кг
1. Иса Исаев (Башкортостан)
2. Арам Григорян (Ставропольский край, ЯНАО)
3. Толиб Джебов (Санкт-Петербург, Тверская обл.) и Исмаил Часыгов (Ингушетия)
Женщины. До 70 кг
1. Алёна Прокопенко (Санкт-Петербург, Хабаровский край)
2. Таисия Киреева (Челябинская обл.)
3. Ирина Громова (Алтайский край) и Валентина Мальцева (Пермская обл.)
До 78 кг
1. Антонина Шмелёва (Орловская обл., Тверская обл.)
2. Вера Москалюк (ХМАО)
3. Юлия Лаврентьева (Самарская обл.) и Анастасия Дмитриева (Москва)
Свыше 78 кг
1. Ольга Артошина (Красноярский край)
2. Анжела Гаспарян (Калининградская обл., Санкт-Петербург)
3. Мария Шекерова (Татарстан) и Наталья Соколова (Красноярский край)