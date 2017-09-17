175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ватерполисты «Синтеза» одержали третью победу 1-м отборочном раунде ЛЧ

17 сентября 2017, воскресенье. 00:37 Другие

Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали третью победу подряд в групповом турнире первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, игры которого проходят в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). В матче 3-го тура группы А российская команда обыграла испанскую «Террассу» со счетом 6:4 (0:0, 4:2, 1:1, 1:1).

Ранее «Синтез» взял верх над местной командой «Баня-Лука» (25:2) и португальским «Портуэнсе» (21:5).

В заключительном матче первого квалификационного раунда «Синтез» встретится с венгерским клубом «ОСК Будапешт». Для выхода во второй квалификационный раунд необходимо занять в группе место не ниже второго.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
17 сентября 2017, воскресенье
00:37 Ватерполисты «Синтеза» одержали третью победу 1-м отборочном раунде ЛЧ
16 сентября 2017, суббота
23:22 В Нальчике стали известны первые победители чемпионата России по дзюдо
22:36 Бывшая биатлонистка Богалий стала мамой в третий раз
22:14 Дзюдоисты Тасоев и Таймазова завоевали золотые медали ЧЕ U21
21:26 Боброва и Соловьёв выиграли первый этап Кубка России в танцах на льду
21:15 Свидлер продолжает борьбу за выход в полуфинал Кубка мира по шахматам
20:43 Лобода и Дрозд взяли серебро «Ломбардия Трофи» в танцах на льду
20:32 Шкарин: ключевым моментом матча с Италией был промах Рамачиотти при счёте 3:2
20:01 Россияне поборются за 13-е место ЧЕ по настольному теннису
19:32 Сборная России вышла в финал Евролиги, обыграв Италию
19:22 Федотов взял бронзу на своём дебютном этапе Мировой серии по хайдайвингу
19:03 Француз Луи выиграл чемпионат мира по триатлону, Д. Полянский — 26-й
18:51 Первым финалистом Суперфинала Евролиги по пляжному футболу стала Португалия
18:44 «Тюмень» обыграла «Дину» в чемпионате России по мини-футболу
18:26 Женская сборная РФ взяла бронзу ЧЕ по настольному теннису
18:05 Японский фигурист Уно выиграл «Ломбардия Трофи», россияне — за чертой призёров
16:49 «Динамо-Синара» прервало серию из четырёх поражений кряду в ЧР
15:44 «Динамо-Виктор» в гостях победило УГНТУ-ВНЗМ в мужском ЧР по гандболу
14:36 Карелин: русским борцам должно быть по барабану, какие правила нам предлагают
14:24 FIDE: команда Азмайпарашвили привлекла в шахматы более $ 14 млн за 5 лет
14:17 Конькобежка Лобышева не выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане
13:51 СКИФ одолел «СГАУ-Саратов» в мужском ЧР по гандболу
13:35 Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Динамо-Синара» — «Ставрополье-СКФУ»
13:01 Путин: «Кросс нации» объединяет людей разных возрастов и интересов
12:45 Федерация шахмат Канады: Азмайпарашвили оскорблял и угрожал Ковалёву
12:25 Прямая видеотрансляция матча Суперлиги УГНТУ-ВНЗМ — «Динамо-Виктор»
12:13 Перкинс вошёл в список кандидатов в сборную России по велоспорту на треке
11:36 Бах: надеюсь, комиссия Шмидта по допингу в РФ завершит работу до Олимпиады-2018
11:17 Брагин: надеюсь, биатлонисты моей группы рассчитывают бороться за место в основе
10:54 Все голы суперматча Россия — Украина в Суперфинале Евролиги пляжного футбола
10:40 Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «СГАУ-Саратов» — СКИФ
10:05 Горчинский: сборную Италии будут судить хорошо, но нам нужно показать свою игру
00:42 Отстранённые лыжники РФ приглашены на встречу с комиссией Освальда
00:19 Россияне уступили австрийцам в матче за 9-16-е место ЧЕ по настольному теннису
00:11 Ватерполисты РФ уступили Черногории и сыграют за бронзу ЧЕ U18
15 сентября 2017, пятница
23:54 Столица зимней Олимпиады-2026 будет выбрана в Милане
23:44 Дзюдоист Шериев завоевал золото чемпионата Европы U21
23:24 «Роза Хутор»: тренировки детей-инвалидов запрещены без сертификата на методику
23:08 «Политех» и «Сибиряк» забили 15 голов на двоих в матче ЧР по мини-футболу
22:49 Папоротный: за игру с Украиной я бы себе поставил где-то три с плюсом
22:37 Американка Дефранц избрана вице-президентом МОК
22:23 Авербух: решение Липницкой об уходе очень честное, в нём Юлин прямой характер
21:47 Фигуристка Загитова выиграла турнир «Ломбардия Трофи»
21:34 Министр спорта РФ Колобков провёл встречу с пловчихой Ефимовой
21:21 Свидлер и Федосеев начали четвертьфинал Кубка мира с ничьих
Все новости RSS
Партнерский контент