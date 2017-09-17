Ватерполисты «Синтеза» одержали третью победу 1-м отборочном раунде ЛЧ

Ватерполисты казанского «Синтеза» одержали третью победу подряд в групповом турнире первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, игры которого проходят в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). В матче 3-го тура группы А российская команда обыграла испанскую «Террассу» со счетом 6:4 (0:0, 4:2, 1:1, 1:1).

Ранее «Синтез» взял верх над местной командой «Баня-Лука» (25:2) и португальским «Портуэнсе» (21:5).

В заключительном матче первого квалификационного раунда «Синтез» встретится с венгерским клубом «ОСК Будапешт». Для выхода во второй квалификационный раунд необходимо занять в группе место не ниже второго.