«Спартак» победил «Мосполитех» в первом туре Высшей лиги ЧР по мини-футболу

В первом туре Высшей лиги чемпионата России мини-футбольный клуб «Спартак» переиграл «Мосполитех со счётом 5:1. Красно-белые трижды отличились на 19-й минуте встречи. Под занавес первого тайма автогол Сергея Попова позволил «Мосполитеху» сократить отставание, но после перерыва «Спартак» забил ещё дважды и добился уверенной победы.



Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

Первый тур

«Спартак» — «Мосполитех» — 5:1 (3:1)

Голы: Конов, 19, Филатов, 19, Гордеев, 19, Бадретдинов, 33, Адамов, 34 — Попов, 25 (авт).