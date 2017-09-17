Прямая видеотрансляция матча женской Суперлиги «Лада» — «Ростов-Дон»

Тольяттинская «Лада» в матче женского чемпионата России по гандболу на своей площадке примет «Ростов-Дон». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

Подопечные Левона Акапяна выиграли все три матча на старте соревнований, переиграв «Динамо-Синара», АГУ-«Адыиф» и «Кубань», а команда Фредерика Бужана одержала три победы в четырёх встречах, уступив в прошлом матче «Астраханочке». Ранее ростовские гандболистки победили «Звезду»,«Ставрополье-СКФУ» и «Динамо-Синара».

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