Эфиопка Бейене победила на Пекинском марафоне

Эфиопская бегунья Мелесек Тсегайе Бейене выиграла международный Пекинский марафон. Кенийка Ребекка Кангого Чесир финишировала второй, а ещё одна бегунья из Эфиопии Рахма Туса Чота стала третьей.

Напомним, что победителем у мужчин стал марокканец Салах Эддин Бунаср. В соревнованиях в общей сложности приняли участие 30 тыс. человек.



Лёгкая атлетика. Международный марафон. Пекин, Китай

Женщины



1. Мелесек Тсегайе Бейене (Эфиопия) — 2:27.44.

2. Ребекка Кангого Чесир (Кения) — 2:30.31.

3. Рахма Туса Чопа (Эфиопия) — 2:33.22.