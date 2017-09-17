Эфиопка Бейене победила на Пекинском марафоне

Эфиопская бегунья Мелесек Тсегайе Бейене выиграла международный Пекинский марафон. Кенийка Ребекка Кангого Чесир финишировала второй, а ещё одна бегунья из Эфиопии Рахма Туса Чота стала третьей.
Напомним, что победителем у мужчин стал марокканец Салах Эддин Бунаср. В соревнованиях в общей сложности приняли участие 30 тыс. человек.
Лёгкая атлетика. Международный марафон. Пекин, Китай
Женщины
1. Мелесек Тсегайе Бейене (Эфиопия) — 2:27.44.
2. Ребекка Кангого Чесир (Кения) — 2:30.31.
3. Рахма Туса Чопа (Эфиопия) — 2:33.22.