Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Чеховские медведи» — «Каустик»

«Чеховские медведи» в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке примут волгоградский «Каустик». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

Подопечные Владимира Максимова в первом матче сыграли вничью с краснодарским СКИФом, а затем разгромили ставропольское «Динамо-Виктор». Волгоградские гандболисты провели одну встречу в текущем розыгрыше чемпионата России, в которой сыграли вничью с московским УОР №2.

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