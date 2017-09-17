«Лада» обыграла «Ростов-Дон» и вышла в лидеры ЧР по гандболу

Тольяттинская «Лада» в матче женского чемпионата России по гандболу на своей площадке обыграла «Ростов-Дон» со счётом 31:24. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Алёна Носикова, забившая 7 мячей. По 6 голов на счету Полины Ведехиной и Ирины Сноповой, 5 раз отличилась Дарья Дмитриева. У гостей 5 голов записала на свой счёт Александрина Кабрал Барбоса, по 4 — Екатерина Ильина и Катарина Булатович.

Подопечные Левона Акапяна выиграли четвёртый матч на старте соревнований и единолично возглавили турнирную таблицу. Команда Фредерика Бужана потерпела второе поражение подряд.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Лада» (Тольятти) – «Ростов-Дон» — 31:24 (15:15).