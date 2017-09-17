175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборная Италии по пляжному футболу стала бронзовым призёром Евролиги

17 сентября 2017, воскресенье. 18:33 Другие

Сборная Италии стала бронзовым призёром Суперфинала Евролиги-2017 по пляжному футболу в Террачине. В матче за третье место итальянцы в серии пенальти взяли верх над испанцами со счётом 2:0. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2.

В серии пенальти итальянцы реализовали оба штрафных удара, а испанцы – ни одного.

В финале сборная России встретится с командой Португалии.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Террачина, Италия
Матч за 3-е место

Испания — Италия — 2:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, по пен. 0:2).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
17 сентября 2017, воскресенье
19:05 Яхин одержал победу на чемпионате России по лыжному двоеборью
18:33 Сборная Италии по пляжному футболу стала бронзовым призёром Евролиги
18:16 Фигурист Воронов выиграл первый этап Кубка России
17:49 «Чеховские медведи» обыграли «Каустик» в матче ЧР по гандболу
17:40 Свидлер завершил борьбу за Кубок мира, уступив на тай-брейке Вашье-Лаграву
17:26 «Лада» обыграла «Ростов-Дон» и вышла в лидеры ЧР по гандболу
15:54 Психолог: Липницкая почти не человек, у неё отбили собственные желания и эмоции
15:32 Sunweb выиграла женскую командную «разделку» на ЧМ по велоспорту в Бергене
15:27 Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Чеховские медведи» — «Каустик»
14:44 Слепцова: с Медведцевой всё нормально, она в сознании и уже шутит
14:37 Губерниев: разговаривал с Валерой Медведцевым, жизни Ольги ничего не угрожает
13:54 Эфиопка Бейене победила на Пекинском марафоне
13:19 Кравцов: СБР окажет всю необходимую помощь Медведцевой, Слепцовой и Вилухиной
12:53 Прямая видеотрансляция матча женской Суперлиги «Лада» — «Ростов-Дон»
12:45 «Спартак» победил «Мосполитех» в первом туре Высшей лиги ЧР по мини-футболу
11:58 Матвиенко: только ущербные государства требуют отстранить Россию от Олимпиады
11:48 Медведцева получила черепно-мозговую травму в ДТП и перенесла операцию
10:35 Шестерикова: Бог решил, что Слепцовой пора стать мамой
10:22 Павленко: если сыграем так, как от нас требуется, то победим Португалию
10:04 Романов: сборная России хочет побороться с Португалией и выиграть Евролигу
09:50 Марокканец Бунаср победил в Пекинском марафоне
00:37 Ватерполисты «Синтеза» одержали третью победу в 1-м отборочном раунде ЛЧ
16 сентября 2017, суббота
23:22 В Нальчике стали известны первые победители чемпионата России по дзюдо
22:36 Бывшая биатлонистка Богалий стала мамой в третий раз
22:14 Дзюдоисты Тасоев и Таймазова завоевали золотые медали ЧЕ U21
21:26 Боброва и Соловьёв выиграли первый этап Кубка России в танцах на льду
21:15 Свидлер продолжает борьбу за выход в полуфинал Кубка мира по шахматам
20:43 Лобода и Дрозд взяли серебро «Ломбардия Трофи» в танцах на льду
20:32 Шкарин: ключевым моментом матча с Италией был промах Рамачиотти при счёте 3:2
20:01 Россияне поборются за 13-е место ЧЕ по настольному теннису
19:32 Сборная России вышла в финал Евролиги, обыграв Италию
19:22 Федотов взял бронзу на своём дебютном этапе Мировой серии по хайдайвингу
19:03 Француз Луи выиграл чемпионат мира по триатлону, Д. Полянский — 26-й
18:51 Первым финалистом Суперфинала Евролиги по пляжному футболу стала Португалия
18:44 «Тюмень» обыграла «Дину» в чемпионате России по мини-футболу
18:26 Женская сборная РФ взяла бронзу ЧЕ по настольному теннису
18:05 Японский фигурист Уно выиграл «Ломбардия Трофи», россияне — за чертой призёров
16:49 «Динамо-Синара» прервало серию из четырёх поражений кряду в ЧР
15:44 «Динамо-Виктор» в гостях победило УГНТУ-ВНЗМ в мужском ЧР по гандболу
14:36 Карелин: русским борцам должно быть по барабану, какие правила нам предлагают
14:24 FIDE: команда Азмайпарашвили привлекла в шахматы более $ 14 млн за 5 лет
14:17 Конькобежка Лобышева не выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане
13:51 СКИФ одолел «СГАУ-Саратов» в мужском ЧР по гандболу
13:35 Прямая видеотрансляция матча Суперлиги «Динамо-Синара» — «Ставрополье-СКФУ»
13:01 Путин: «Кросс нации» объединяет людей разных возрастов и интересов
Все новости RSS
Партнерский контент