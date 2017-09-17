Сборная Италии по пляжному футболу стала бронзовым призёром Евролиги

Сборная Италии стала бронзовым призёром Суперфинала Евролиги-2017 по пляжному футболу в Террачине. В матче за третье место итальянцы в серии пенальти взяли верх над испанцами со счётом 2:0. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2.

В серии пенальти итальянцы реализовали оба штрафных удара, а испанцы – ни одного.

В финале сборная России встретится с командой Португалии.

Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Террачина, Италия

Матч за 3-е место

Испания — Италия — 2:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, по пен. 0:2).