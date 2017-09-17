Эрнест Яхин одержал победу на чемпионате России по лыжному двоеборью в Чайковском. После прыжков с большого трамплина Яхин ушёл на дистанцию на 13 секунд раньше ближайшего преследователя Нияза Набеева. Вячеслав Барков бросился вдогонку пятым, через 1 минуту 24 секунды после лидера. На финише Барков стал вторым с отставанием от Яхина на 9,7 секунды.

Третье место, как и на трамплине, занял Александр Пашаев, уступивший победителю 15,6 секунды. В шестёрку сильнейших также вошли Набеев, Виталий Иванов и Константин Абрамов.