Норицын: знал, что ответственность за проблемы свалят на тренерский штаб

Тренер женской резервной сборной России по биатлону Виталий Норицын подвёл итоги работы с основной командой в сезоне-2016/17, что стало для молодого наставника первым опытом работы с биатлонистками.

«В прошлом сезоне руководство Союза биатлонистов предложило возглавить одну из двух групп женской сборной. Конечно, есть психологические отличия работы со «слабым полом». Несмотря на отдельные успехи, задачу наша сборная не выполнила.

Я был готов к шквалу критики, к тому, что ответственность за все многолетние проблемы свалят на тренерский штаб, в том числе и на меня. Как люди, пусть и известные в мире биатлона, могут судить о специалисте Норицыне, даже не зная его лично?! Не надо забывать, что на сборную легла дополнительная нагрузка в связи с надуманным допинговым скандалом в отношении всего российского спорта. Но никто руки не опустил, продолжали работать.

В принципе, я готов был остаться, потому что знал: сделана хорошая база к этому сезону, и мог быть результат. Однако Союз биатлонистов решил по-другому: мне предложили возглавить резервную команду.

В резервной команде собрались талантливые девчонки, из первой сборной перешла Загоруйко. Все они кандидаты в сборную, не исключено, что кто-то выступит в главной команде в этом сезоне. Первый и второй составы примерно равны. Готовимся к Кубкам IBU, чемпионату Европы», — приводит слова Норицына портал «Зори плюс».