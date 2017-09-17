19 сентября в Москве пройдёт турнир по гимнастике на призы Замолодчиковой

19 сентября двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова празднует юбилей. В день рождения чемпионки в отделении «Олимпия» ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70» Москомспорта по адресу ул. Кравченко, д.6 а пройдёт IV открытый Московский турнир по спортивной гимнастике на призы заслуженной спортсменки. В соревнованиях примут участие сильнейшие гимнастки Москвы. Открытие турнира в 11:30.

В качестве почётных гостей на соревнованиях будут присутствовать заслуженные тренеры России, подготовившие целую плеяду спортсменок, олимпийских чемпионов и призёров: Надежда Маслинникова, Марина Ульянкина, Татьяна Фомкина, а также всемирно известные спортсмены Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, Мария Пасека, Ольга Капранова, Татьяна Логунова, Антон Голоцуцков и многие другие.