Дзюдоисты Елбакиев, Воробьёв, Межецкая и Давыдова завоевали золото ЧР

Во второй день чемпионата России по дзюдо в Нальчике определились победители и призёры в четырёх весовых категориях — по две у мужчин и у женщин. Золотые медали завоевали Георгий Елбакиев (до 73 кг), Иван Воробьёв (до 81 кг), Дарья Межецкая (до 57 кг) и Дарья Давыдова (до 63 кг).

Дзюдо. Чемпионат России. Нальчик

Мужчины. До 73 кг

1. Георгий Елбакиев (РСО-Алания)

2. Георгий Шмаков (Кемеровская обл.)

3. Саян Ондар (Тыва, Красноярский край) и Олег Бабгоев (Ставропольский край)



До 81 кг

1. Иван Воробьёв (Тюменская обл.)

2. Абас Азизов (Чеченская Республика)

3. Мурат Хабачиров (КБР) и Магомед Абдулкагиров (Ставропольский край)



Женщины. До 57 кг

1. Дарья Межецкая (Самарская обл.)

2. Анастасия Конкина (Самарская обл., Санкт-Петербург)

3. Татьяна Казенюк (Краснодарский край, Свердловская обл.) и Наталья Голомидова (Московская обл.)



До 63 кг

1. Дарья Давыдова (Тюменская обл.)

2. Валентина Костенко (Самарская обл., Санкт-Петербург)

3. Екатерина Оноприенко (Пермская обл.) и Камила Бадурова (Москва)