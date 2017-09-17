Дзюдоисты Елбакиев, Воробьёв, Межецкая и Давыдова завоевали золото ЧР

Во второй день чемпионата России по дзюдо в Нальчике определились победители и призёры в четырёх весовых категориях — по две у мужчин и у женщин. Золотые медали завоевали Георгий Елбакиев (до 73 кг), Иван Воробьёв (до 81 кг), Дарья Межецкая (до 57 кг) и Дарья Давыдова (до 63 кг).
Дзюдо. Чемпионат России. Нальчик
Мужчины. До 73 кг
1. Георгий Елбакиев (РСО-Алания)
2. Георгий Шмаков (Кемеровская обл.)
3. Саян Ондар (Тыва, Красноярский край) и Олег Бабгоев (Ставропольский край)
До 81 кг
1. Иван Воробьёв (Тюменская обл.)
2. Абас Азизов (Чеченская Республика)
3. Мурат Хабачиров (КБР) и Магомед Абдулкагиров (Ставропольский край)
Женщины. До 57 кг
1. Дарья Межецкая (Самарская обл.)
2. Анастасия Конкина (Самарская обл., Санкт-Петербург)
3. Татьяна Казенюк (Краснодарский край, Свердловская обл.) и Наталья Голомидова (Московская обл.)
До 63 кг
1. Дарья Давыдова (Тюменская обл.)
2. Валентина Костенко (Самарская обл., Санкт-Петербург)
3. Екатерина Оноприенко (Пермская обл.) и Камила Бадурова (Москва)