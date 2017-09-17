Лихачёв: могли бы даже покрупнее выиграть у Португалии

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги победного для россиян Суперфинала Евролиги, в решающем матче которого его подопечные оказались сильнее Португалии (3:1).

«Большой день для российского футбола. Безумно рад за нашу сборную, за всех тех, кто причастен к этой победе. Мы победили заслуженно. Тот футбол, который мы показали, меня очень порадовал — безотносительно к результату. Мы действительно пятый раз выиграли Евролигу!

Голос сорвал, когда пытался докричаться до ребят. В целом ребята выполнили все требования, которые мы предъявили им. Фантастический турнир выдал наш вратарь, лучший в его жизни. Могли бы по счёту даже покрупнее выиграть у Португалии. У нас будет праздничный ужин, отметим победу. Рад за наших ветеранов — Юру Крашенинникова и Антона Шкарина, которые уже в пятый раз выигрывают этот турнир.

У нас в ноябре Межконтинентальный кубок. Будем готовиться, он пройдёт в ОАЭ», — цитирует Лихачёва «Спорт FM».