Федотов: если пригласят на финальный этап Red Bull Cliff Diving, возможно, поеду

Дебютант мировой серии Red Bull Cliff Diving, самый молодой участник соревнований в Мостаре (Босния и Герцеговина) 22-летний россиянин Никита Федотов неожиданно занял третье место, уступив лишь шестикратному чемпиону серии британцу Гэри Ханту и действующему чемпиону мира по хайдайвингу американцу Стивену Лобу. Федотов в финальной попытке получил от судей три девятки и две оценки в девять с половиной баллов, в результате чего переместился с восьмого места на третье. Заключительный этап мировой серии пройдёт 21 октября в Чили.



«Я не ожидал, что буду третьим. Волновался, потому что мне непривычно выполнять стойку на руках на 27 метрах, но я смог встать и, когда уже пошёл прыжок, понял, что всё будет нормально. В итоге всё получилось так, как я думал. Если меня пригласят на финал мировой серии в Чили, возможно, поеду. Если нет, буду участвовать в турнирах в следующем году, буду стараться выкладываться по полной», — сказал Федотов.

Мировая серия Red Bull Cliff Diving. Этап в Мостаре. Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) — 400,90.

2. Стивен Лобу (США) — 393,85.

3. Никита Федотов (Россия) — 376,25.

Женщины

1. Сесиль Карлтон (США) — 316,40.

2. Хелена Мертен (Австралия) — 314,30.

3. Анна Бадер (Германия) — 280,50.