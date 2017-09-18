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Федотов: если пригласят на финальный этап Red Bull Cliff Diving, возможно, поеду

18 сентября 2017, понедельник. 09:39 Другие

Дебютант мировой серии Red Bull Cliff Diving, самый молодой участник соревнований в Мостаре (Босния и Герцеговина) 22-летний россиянин Никита Федотов неожиданно занял третье место, уступив лишь шестикратному чемпиону серии британцу Гэри Ханту и действующему чемпиону мира по хайдайвингу американцу Стивену Лобу. Федотов в финальной попытке получил от судей три девятки и две оценки в девять с половиной баллов, в результате чего переместился с восьмого места на третье. Заключительный этап мировой серии пройдёт 21 октября в Чили.

«Я не ожидал, что буду третьим. Волновался, потому что мне непривычно выполнять стойку на руках на 27 метрах, но я смог встать и, когда уже пошёл прыжок, понял, что всё будет нормально. В итоге всё получилось так, как я думал. Если меня пригласят на финал мировой серии в Чили, возможно, поеду. Если нет, буду участвовать в турнирах в следующем году, буду стараться выкладываться по полной», — сказал Федотов.

Мировая серия Red Bull Cliff Diving. Этап в Мостаре. Мужчины
1. Гэри Хант (Великобритания) — 400,90.
2. Стивен Лобу (США) — 393,85.
3. Никита Федотов (Россия) — 376,25.

Женщины
1. Сесиль Карлтон (США) — 316,40.
2. Хелена Мертен (Австралия) — 314,30.
3. Анна Бадер (Германия) — 280,50.

Никита Федотов

Никита Федотов

Фото: www.redbullcontentpool.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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