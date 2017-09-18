Sunweb выиграла мужскую командную «разделку» на ЧМ по велоспорту в Норвегии

В Бергене (Норвегия) стартовал чемпионат мира по велоспорту на шоссе. В мужской командной гонке с раздельным стартом победу одержала немецкая Sunweb. Второй стала американская команда BMC Racing. Тройку призёров замкнула британская Sky. Россиянин Сергей Чернецкий стал 11-м в составе казахстанской «Астаны».

Велоспорт на шоссе. Чемпионат мира. Берген, Норвегия

Мужчины. Командная гонка с раздельным стартом

1. Sunweb (Германия) – 47.50,42.

2. BMC Racing (США) – +8,29.

3. Sky (Великобритания) – +22,35…

11. «Астана» (Казахстан) – +2.15,79.