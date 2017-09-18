Надымова победила на летнем чемпионате России по лыжному двоеборью

В Чайковском завершился летний чемпионат России по лыжному двоеборью. В женских соревнованиях победу одержала Стефания Надымова. Второе место заняла Александра Глазунова, третьей стала Светлана Гладикова. В мужских соревнованиях победу одержал Эрнест Яхин.
Лыжное двоеборье. Летний чемпионат России. Чайковский
Женщины. Трамплин К-95 + 5 км на лыжероллерах
1. Стефания Надымова (Пермский край) – 14.22,7.
2. Александра Глазунова (Санкт-Петербург) – +32,9.
3. Светлана Гладикова (Пермский край) – +2.39,6.