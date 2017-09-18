Попов: после победы 9:1 тяжело было настроиться на серьёзное сопротивление

Нападающий московского мини-футбольного клуба «Спартак» Сергей Попов прокомментировал победу над «Мосполитехом» в первом туре Высшей лиги чемпионата России со счётом 5:1 и оценил соперников красно-белых во втором этапе Кубка России. «Спартак» сыграет с мирнинским «Алмазом-АЛРОСА», якутской «Зарёй», а также иркутским клубом «ИрАэро».

«Игра с «Мосполитехом», несмотря на итоговый счёт, получилась довольно-таки непростой. Соперник отдал нам инициативу, строго играл в обороне и ждал своих шансов в контригре. Долгое время команды действовали в очень закрытой манере, но в конце первой половины встречи мы сумели резко прибавить, забили три мяча и фактически сделали игру. Понятно, что после кубковой победы над москвичами со счётом 9:1 тяжело было настроиться на серьёзное сопротивление и играть на максимальных скоростях, но в целом эту встречу мы провели на хорошем уровне.

В нашей группе собрались очень сильные коллективы – «Алмаз-АЛРОСА», «Заря» и «ИрАэро». Будет весьма непросто пробиться в следующий раунд, зато очень интересно. В 1/8 финала попадут два лучших клуба, и мы обязаны быть среди них», — цитирует Попова официальный сайт клуба.