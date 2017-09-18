Ещё 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить РФ от участия в ОИ-2018

Ещё 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв членов института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года из-за допинговых скандалов, сообщает официальная страница iNADO в «Фейсбуке». В их число вошли агентства Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.



На минувшей неделе заявление подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США.