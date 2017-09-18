Число участников чемпионата мира по кёрлингу будет увеличено до 13

На ежегодной генеральной ассамблее Всемирной федерации кёрлинга было принято решение увеличить число участников чемпионата мира с 12 до 13, сообщает официальный сайт WCF. С сезона-2017/18 на чемпионатах мира будет введена система плей-офф с шестью командами, а перед мировым первенством сезона-2018/19 будут проходит квалификационные соревнования.

Также с 2019 года число участников чемпионата мира по кёрлингу на колясках увеличится до 12 команд.



Формат чемпионата мира среди смешанных пар изменений не претерпел.