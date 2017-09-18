Минспорт РФ в 2018 году может получить из федерального бюджета 60,77 млрд рублей

Министерство спорта России в 2018 году может получить 60,77 млрд рублей из федерального бюджета. На 2019-2020 годы запланировано выделить около 38,9 и 39,8 млрд рублей, говорится в проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и период 2019-2020 годов, представленном Министерством финансов РФ на официальном портале правовых актов.



Из 60,77 млрд рублей 54,1 млрд предусмотрены по статье «Физическая культура и спорт». В частности, 21 млрд рублей будет выделен на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, 2,9 млрд — на подготовку к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

В 2017 году минспорт также должен получить 58 млрд рублей из федерального бюджета.