Фигуристы Лукашевич и Степанов выиграли первый этап Кубка России среди пар

Фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Кубка России, который проходит в Сызрани.

Лукашевич и Степанов были лучшими в обоих видах программы и победили с общим результатом 164,38 балла.

Среди юниоров первенствовали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей 171,38 балла.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань

Спортивные пары

1. Богдана Лукашевич/Александр Степанов — 164,38.

2. Татьяна Лыйрова/Максим Селькин — 161,08.

3. Анастасия Школьникова/Александр Зверковский — 127,46.