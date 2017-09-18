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Чупков: еду на Игры военнослужащих — есть шанс взять золото в Рио-де-Жанейро

18 сентября 2017, понедельник. 19:54 Другие

Российский пловец Антон Чупков, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 м брассом, самой дорогой считает медаль, завоёванную в Бразилии.

«Олимпийская медаль по весу тяжелее. И далась трудно. Всю сборную могли не пустить в Рио. Да и в финале я не попал в касание, не пробил бортик. Так могло быть и золото. Но я его упустил. Не хватило одного гребка. Теперь отрабатываю касание еще больше!

На чемпионате мира в Будапеште совпадение только в том, что три основные для нас дистанции выпали на пятницу. И у всех получилось выстрелить. Но мы этого ждали! Как три семерки выскочили в игровом автомате, и посыпалось золото.

Было ли предчувствие, что выиграю? Было. Полуфинал показал, что я готов к высокому результату. Установил личный рекорд. Плыл легко, как и надо. И понимал: если в финале не будет психологического клина, то стану первым. Но меня тренер, как всегда, хорошо настроил.

Мы никогда не плавали вместе с Юлией Ефимовой. Но мне интересны ее финалы. Как Юля плыла в Будапеште – 150 м немного впереди, а на последнем полтиннике всех порвала. Она умеет накатывать на финиш, но и я так делаю. У нас с ней одинаковая тактика.

Вместо чемпионата Европы еду на Игры военнослужащих. Они тоже пройдут в Рио-де-Жанейро. Почему такой выбор? Надеюсь, это не последний мой чемпионат Европы по короткой воде. Представляете, есть шанс взять золото в Рио! Я только год выступаю за ЦСКА. Да, Игры военнослужащих и чемпионат Европы, пусть даже на короткой воде – турниры разного калибра. Но посоревноваться в Бразилии мне тоже интересно. Я знаю, что у бразильцев есть сильная армия пловцов. У французов тоже», — приводит слова Чупкова «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Антон Чупков
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18 сентября 2017, понедельник
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