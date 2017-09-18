Шотландский велосипедист Бомонт обогнул Землю за 79 дней

Шотландский велосипедист Марк Бомонт совершил кругосветное путешествие за 79 дней, сообщает BBC.

34-летний Бомонт отправился в путь 2 июля из Франции и вернулся в Париж вечером 18 сентября, преодолев около 30 тысяч километров. Бомонт установил новый рекорд — предыдущее кругосветное путешествие на велосипеде заняло 123 дня. Бомонт уже пробовал объехать вокруг света в 2008 году, и тогда ему потребовалось 194 дня.

Шотландский велосипедист пересёк Европу, Россию, Монголию и Китай, затем на самолёте отправился в Австралию и Новую Зеландию, потом, также авиатранспортом, перебрался в Северную Америку, которую пересек с северо-запада на юго-восток. Прилетев самолётом в Португалию, он через Испанию добрался до Парижа. Бомонт проводил на велосипеде более 16 часов в сутки и спал по пять часов каждую ночь.

Бомонт исполнил давнюю мечту — обогнуть свет за 80 дней, как в знаменитом романе Жюля Верна, вдохновившем его на рекорд.