Тихонов: Россия упустила много моментов в международных спортивных отношениях

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что ещё 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхенчхане из-за допинговых скандалов.

«Думаю, за всей этой историей стоят политики этих стран. Это не желание и настроения национальных олимпийских комитетов. Это давление сверху на них продолжается, и мы это видим.

Когда работают профессионалы в Минспорта, Олимпийском комитете, многих проблем удаётся избегать. Россия упустила много моментов в международных спортивных отношениях. В этом вижу первопричину нынешней ситуации. Мы потеряли присутствие во всех структурах, исполкомах международных федераций. У нас есть два представителя в МОК, но они ничего не решают. Нам надо постоянно следит за ситуацией, а мы пустили ее на самотёк», — приводит слова Тихонова НСН.