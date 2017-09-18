175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тихонов: Россия упустила много моментов в международных спортивных отношениях

18 сентября 2017, понедельник. 23:42 Другие

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что ещё 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхенчхане из-за допинговых скандалов.

«Думаю, за всей этой историей стоят политики этих стран. Это не желание и настроения национальных олимпийских комитетов. Это давление сверху на них продолжается, и мы это видим.

Когда работают профессионалы в Минспорта, Олимпийском комитете, многих проблем удаётся избегать. Россия упустила много моментов в международных спортивных отношениях. В этом вижу первопричину нынешней ситуации. Мы потеряли присутствие во всех структурах, исполкомах международных федераций. У нас есть два представителя в МОК, но они ничего не решают. Нам надо постоянно следит за ситуацией, а мы пустили ее на самотёк», — приводит слова Тихонова НСН.

Ещё 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить РФ от участия в ОИ-2018
Источник: Национальная служба новостей Сообщить об ошибке
Теги
Александр Тихонов ОИ-2018
Новости. Другие
18 сентября 2017, понедельник
23:42 Тихонов: Россия упустила много моментов в международных спортивных отношениях
22:47 Тиманина: внезапно переквалифицировалась из синхронистки в сёрфершу
22:27 Афремова дважды финишировала в топ-5 на этапе Кубка мира по велоспорту-ВМХ
21:57 Шотландский велосипедист Бомонт обогнул Землю за 79 дней
21:00 Юниорка Новолодская — 5-я на ЧМ по велоспорту на шоссе, андер Сиваков — 11-й
20:56 Стали известны чемпионы России по дзюдо ещё в пяти весовых категориях
20:15 Жуков: в ноябре возможно полное восстановление РУСАДА
19:54 Чупков: еду на Игры военнослужащих — есть шанс взять золото в Рио-де-Жанейро
19:10 Врач сборной РФ: искать допинг у лыжников бесполезно, никто ничего не употреблял
18:35 Фигуристы Лукашевич и Степанов выиграли первый этап Кубка России среди пар
18:25 Анюшина: меня оправдали и допустили на Олимпиаду-2016 за три дня до старта
16:52 Более 500 человек посетило день открытых дверей в Академии парусного спорта
15:40 Минспорт РФ в 2018 году может получить из федерального бюджета 60,77 млрд рублей
14:35 Число участников чемпионата мира по кёрлингу будет увеличено до 13
13:50 Призёр зимнего ЧР прыгун в длину Колесников переезжает в Израиль
13:47 Дегтярёв: без российских спортсменов никакой спорт не является полноценным
13:33 Ещё 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить РФ от участия в ОИ-2018
13:23 Три первых этапа «Джиро-д'Италия» пройдут по территории Израиля
12:53 Муроя выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Германии
12:46 Слепов: качество стрельбы и физические кондиции у меня растут
11:24 Кайшева: мне нужно закрепить положительные подвижки в технике
10:01 Попов: после победы 9:1 тяжело было настроиться на серьёзное сопротивление
09:54 Надымова победила на летнем чемпионате России по лыжному двоеборью
09:49 Sunweb выиграла мужскую командную «разделку» на ЧМ по велоспорту в Норвегии
09:39 Федотов: если пригласят на финальный этап Red Bull Cliff Diving, возможно, поеду
09:23 Команда ПЭК:SPORT выиграла 6-й этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги
09:22 Стали известны соперники МФК «Спартак» во втором этапе Кубка России
01:01 Бухлицкий: жалко португальцев — сложно проигрывать матчи, где у тебя нет шансов
00:44 Вашье-Лаграв: и со Свидлером, и с Грищуком было очень непросто
00:25 Тягачёв: западные организации оказались в заложниках Родченкова
17 сентября 2017, воскресенье
23:48 Мужская сборная РФ заняла 14-е место на ЧЕ по настольному теннису
23:26 Паралимпийцы РФ стали чемпионами мира по стрельбе из лука
23:11 Лихачёв: могли бы даже покрупнее выиграть у Португалии
22:54 Пляжный футбол. Суперфинал. Как Россия обыграла Португалию. Все голы финала
22:48 Дзюдоисты Елбакиев, Воробьёв, Межецкая и Давыдова завоевали золото ЧР
22:33 Дзюдоисты РФ завоевали бронзу ЧЕ U21 в командном турнире
22:15 Ватерполисты «Синтеза» вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
21:52 19 сентября в Москве пройдёт турнир по гимнастике на призы Замолодчиковой
21:34 Норицын: знал, что ответственность за проблемы свалят на тренерский штаб
20:40 Анохин: Россия вернула себе лидерство в Европе, следующий шаг – вернуть в мире
20:31 Ватерполисты РФ не сумели завоевать бронзу ЧЕ U18, уступив Венгрии
19:49 Папоротный — MVP Суперфинала Евролиги, Чужков — лучший вратарь
19:33 Сборная России по пляжному футболу выиграла Евролигу-2017
19:22 «Норильский никель» обыграл «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу
19:05 Яхин одержал победу на чемпионате России по лыжному двоеборью
Все новости RSS
Партнерский контент