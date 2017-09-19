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Тихонов: в 93-м король Швеции пришёл в зал, чтобы просто посмотреть на Карелина

19 сентября 2017, вторник. 09:41 Другие

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своём знакомстве с Героем России, трёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, депутатом Государственной Думы Александром Карелиным, которому 19 сентября исполнилось 50 лет.

«Вылетая из Минска, со дня рождения Александра Медведя, в Алтай, на день рождения Александра Карелина, я хочу сделать ответственное заявление, что я счастливый человек!.. Одному 80, другому — 50, и оба, как и я, Александры! Где-то в 1968 году мне посчастливилось познакомиться с Александром Васильевичем, хотя восхищаться начал этой личностью я немного ранее — когда в Новосибирске на чемпионате СССР прямо с ковра смотрел финал тяжеловесов Медведь — Иваницкий. А с Карелиным я познакомился немного позже. И я счастливый человек, ведь мне посчастливилось дружить с двумя гигантами вольной и греко-римской борьбы. Повторить успехи Карелина и Медведя будет очень сложно! Вы наверняка знаете, какая в наше время была рубка между «Динамо» и ЦСКА, и меня возили в машине для заключённых, чтобы меня армейцы не перехватили и не забрали в армию. Аналогичная погоня была и за Сашей.

Я летал в Стокгольм в 1993 году на чемпионат мира по греко-римской борьбе, и можете представить — король Швеции пришёл в зал с супругой чтобы просто посмотреть на Карелина! В ходе схватки у Саши треснуло ребро — но он продолжал борьбу и выгрызал победы! В то время были большие видеокамеры, и я постоянно бегал к розетке и заряжал аккумулятор, чтобы записать схватку Саши и то, как король его награждал золотой медалью! Видеть такие моменты — это уже как день рождения, как юбилей! Саша бы выиграл и четвёртую Олимпиаду, если бы не было идиотизма с правилами. Но сейчас это уже в далёком прошлом, и хочется сказать о другом. Общаться с Карелиным — огромное удовольствие: он начитан, имеет прекрасную жизненную позицию во всех отношениях. А знаете, какое было счастье, когда я, представитель новосибирского «Динамо», закончил спортивную карьеру — и у нас остались победные традиции в лице Карелина. Желаю Саше здоровья — пусть он доживёт и до 80, и до 100, и в этом отношении побьёт все рекорды», — цитирует Тихонова официальный сайт ФСБР.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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Александр Тихонов
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