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Власов: Карелин — пример для всех подростков, но подражать ему трудно

19 сентября 2017, вторник. 09:46 Другие

Двукратный олимпийский чемпион борец Роман Власов рассказал о своём знакомстве с Героем России, трёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, депутатом Государственной Думы Александром Карелиным, которому 19 сентября исполнилось 50 лет.

«Сан Саныч — пример для всех подростков. Но подражать ему трудно. Этот человек не стоит на месте: Спортсмен, Политик, Гражданин, Товарищ — и всё с большой буквы. Во всём он стремится дойти до края и до сути. Дотошный перфекционист, настойчивый борец, безусловный лидер – и это всё о нём.

А ещё он отзывчивый и добрый. До сих пор перед глазами радостные эмоции из детства: мы радовались, когда он находил время покататься с нами, мальчишками, на лодке по Оби, поиграть в футбол, позаниматься на ковре. Ловили каждое его слово, гордились похвалой, радовались одобрению. Мы даже стриглись и одевались как Сан Саныч. А он учил нас не только борьбе: в клубе царила такая атмосфера, что каждый хотел быть лучшим. Александр Александрович задавал тон. Тренеры строго следили за соблюдением дисциплины, даже приезжали в школу, чтобы проверить отметки в журнале. Мы всей секцией коллективно ходили в кино, на концерты и на другие культурные мероприятия. При встречах с Сан Санычем отчитывались о проделанной работе, рассказывали о своих результатах. Так мы и взрослели, подражая.

Можно написать целое сочинение на тему «Роль личности в истории». Но я сегодня хотел бы сказать о роли личности Александра Александровича Карелина в моей жизни. Помню каждую встречу, все слова и наставления.

Ровно двадцать лет назад моя мама пригласила к нам в школу Александра Карелина. Мы до последнего не верили, что встреча состоится, так как Александр Александрович всегда был очень занят. Но готовились! Рисовали стенгазеты и рисунки, сочиняли стихи и писали сочинения о нём. Нашу радость не описать словами — встреча состоялась. Это событие вошло в историю школы. И оставило неизгладимый след в сердцах подростков. Мы с замиранием сердца слушали каждое слово великого спортсмена. Верили и внимали. Стать таким же, как он, было мечтой каждого из нас. Поздравляю Вас, Александр Александрович! Желаю огромного здоровья, успехов на ниве созидания! Мира и добра!» — цитирует Власова официальный сайт ФСБР.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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Роман Власов
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